Харківська міськрада перейменувала проспект Григоренка на Жукова. Вже третій раз

Харківська міська рада знову перейменувала проспект Петра Григоренка на Маршала Жукова. Даний проспект перейменовують вже в третій раз.

Про це повідомляє "Громадське" .

Наголошується, що перейменування проспекту Григоренка на Жукова оскаржувалося у Харкові двічі. При цьому 15 лютого Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міської ради і повернув проспект Григоренка.

"Жуков здобув перемогу над нацизмом... Хто не пам'ятає минулого, у того немає майбутнього", - заявив напередодні голосування секретар міськради Ігор Терехов.

Таке рішення підтримали 57 депутатів міськради, "проти" виступили 16 депутатів, утрималися - 6.

Нагадаємо, в 2019 році мерія Харкова повернула проспекту ім'я Маршала Жукова, який був перейменований в рамках декомунізації на проспект Петра Григоренка. Тоді за цим фактом порушили кримінальну справу.

Після цього апеляційний суд Харкова визнав таке рішення незаконним і заборонив перейменовувати проспект Григоренка.

Проте в лютому 2020 року міськрада знову перейменував проспект в честь Жукова.

Другий апеляційний суд Харкова 15 лютого знову перейменував проспект Жукова в честь Григоренко.