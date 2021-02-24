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Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко на Жукова. Уже третий раз

Новина українською → Харьков, Среда 24 февраля 2021 12:34
Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко на Жукова. Уже третий раз Фото: Харьков (сity kharkov ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Харьковский городской совет вновь переименовал проспект Петра Григоренко на Маршала Жукова. Данный проспект переименовывают уже в третий раз.

Об этом сообщает "Общественное".

Такое решение поддержали 57 депутатов горсовета, "против" выступили 16 депутатов, воздержались - 6.

"Жуков добыл победу над нацизмом… Кто не помнит прошлого, у того нет будущего", - заявил накануне голосования секретарь горсовета Игорь Терехов.

Отмечается, что переименование проспекта Григоренко на Жукова оспаривалось в Харькове дважды. При этом 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского городского совета и вернул проспект Григоренко.

Напомним, в 2019 году мэрия Харькова вернула проспекту имя Маршала Жукова, который был переименован в рамках декоммунизации на проспект Петра Григоренко. Тогда по данному факту возбудили уголовное дело.

После этого апелляционный суд Харькова признал такое решение незаконным и запретил переименовывать проспект Григоренко.

Однако в феврале 2020 года горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова.

Второй апелляционный суд Харькова 15 февраля вновь переименовал проспект Жукова в честь Григоренко.

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