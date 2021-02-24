Харьковский горсовет переименовал проспект Григоренко на Жукова. Уже третий раз

Харьковский городской совет вновь переименовал проспект Петра Григоренко на Маршала Жукова. Данный проспект переименовывают уже в третий раз.

Такое решение поддержали 57 депутатов горсовета, "против" выступили 16 депутатов, воздержались - 6.

"Жуков добыл победу над нацизмом… Кто не помнит прошлого, у того нет будущего", - заявил накануне голосования секретарь горсовета Игорь Терехов.

Отмечается, что переименование проспекта Григоренко на Жукова оспаривалось в Харькове дважды. При этом 15 февраля Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского городского совета и вернул проспект Григоренко.