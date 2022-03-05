У Харкові сьогодні знову діятиме комендантська година
Сьогодні ввечері в Харкові буде знову діятиме комендантська година.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синьогубова.
Час комендантської години не змінився: з 18.00 до 6.00 завтрашнього ранку.
Громадянам заборонено пересуватися вулицями пішки або на авто.
Будьте уважні і прислухайтеся до сигналів тривоги, перебуваєте в місцях безпеки.
Комендантська година означає заборону на пересування вулицями міста. У разі порушення, комендантський патруль має право затримати особу і перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці в цей момент.
У разі необхідності комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян.
Раніше ми повідомляли, що для ракетного удару по Харкову окупанти задіяли стратегічний бомбардувальник.
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