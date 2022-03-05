В Харькове сегодня вновь будет действовать комендантский час
Сегодня вечером в Харькове будет вновь будет действовать комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Время комендантского часа не изменилось: с 18.00 до 6.00 завтрашнего утра.
Гражданам запрещено передвигаться по улицам пешком или на авто.
Будьте внимательны и прислушивайтесь к сигналам тревоги, находитесь в местах безопасности.
Комендантский час означает запрет на передвижение по улицам города. В случае нарушения, комендантский патруль имеет право задержать лицо и проверить документы, чтобы выяснить, может ли оно находиться на улице в этот момент.
В случае необходимости комендантский патруль может проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья задержанных граждан.
Ранее мы сообщали, что для ракетного удара по Харькову оккупанты задействовали стратегический бомбардировщик.
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