Харків не закриватиме садочки і початкову школу. Навіть у випадку "червоної зони"

За її словами, з понеділка учні 1-4 класів повернуться до звичайних занять, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

"Однак, крім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", - зазначила Деменко.

Вона підкреслила, що якщо Харків потрапить до "червоної зонт" учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм треба працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їх здоров'я", - додала Деменко.