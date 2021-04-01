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Харків не закриватиме садочки і початкову школу. Навіть у випадку "червоної зони"

Автор: РБК-Україна

Харків не має наміру закривати садочки і відправляти 1-4 класи на дистанційне навчання, навіть якщо потрапить до "червоної зони" карантину. З понеділка, 5 квітня, школи працюватимуть в змішаному режимі.

Про це на брифінгу заявила директор міського Департаменту освіти Ольга Деменко, передає прес-служба міськради.

За її словами, з понеділка учні 1-4 класів повернуться до звичайних занять, а учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно.

"Однак, крім занять онлайн, вчителі зможуть проводити індивідуальні консультації. Наприклад, 11-класників можна буде запрошувати на консультації групами з метою якісної підготовки до ЗНО", - зазначила Деменко.

Вона підкреслила, що якщо Харків потрапить до "червоної зонт" учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

"Батьки в цьому питанні нас підтримують. Ми ж розуміємо, що їм треба працювати, і часто малюків просто немає на кого залишити. Крім того, дистанційне навчання - це не навчання для малюків, тому що перебувати стільки часу за монітором комп'ютера шкідливо для їх здоров'я", - додала Деменко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків досі перебуває у "помаранчевій зоні", хоча в міських лікарнях зайнято майже 90% ліжко-місць для пацієнтів з COVID.

Станом на сьогодні Харківська область наближається до перевищення ще одного параметра - коефіцієнта виявлення випадків COVID. Його перевищення загрожує тим, що область увійде до "червоної зони" з забороною на роботу ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, масових заходів і так далі.

На сьогодні в такій зоні карантину знаходяться 11 регіонів.

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