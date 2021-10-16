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Громадянам України збільшили термін безвізового перебування в Сербії

Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні набирає чинності угода, яка передбачає збільшення безвізового перебування українців у Сербії. Строк дозволеного перебування становить до 90 днів протягом 180 днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства України в Республіці Сербія.

Починаючи з 15 жовтня, набирає чинності угода між Кабміном України й урядом Сербії щодо внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.

"Положенням Угоди передбачається збільшення строку дозволеного перебування громадян України та Республіки Сербія на території держави іншої сторони в рамках безвізового режиму поїздок до 90 днів протягом 180 днів", - пише пресслужба.

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