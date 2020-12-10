Генсек ООН заявив про поширення "вакцинного націоналізму" в світі

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш попередив, що в світі розвивається "вакцинаційний націоналізм". У результаті бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавіруса в багатих країнах і задаються питанням, чи будуть вони вакциновані і коли.

Про це повідомляє AP.

Генсек ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як "лобальное суспільне благо", доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.

Він також звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проекту за закупівлю і доставку вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.

Фінансування COVAX Гуттерріш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.

За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.

РБК-Україна писало, що Гутерріш закликав країни разом боротися з пандемією.