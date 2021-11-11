Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко

За його словами, при втраті контролю над призначенням лікування антибіотиками цифра може сягнути 10 млн смертей щороку вже через 30 років.

"І це не картина з фільму жахів. Це можливе настання "постантибіотикової ери". Час, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, що сьогодні при правильному та виваженому лікуванні антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечну", - заявив він.

За словами Ляшка, на фоні пандемії фіксують зростання продажу антибактеральних препаратів.

"Хочу наголосити, що антибіотики не активні по відношенню до вірусу. Тому COVID-19 не є прямим показом для призначення антибіотиків. Це виправдано лише при наявності ознак приєднання ознак бактеріальної інфекції. А встановлення цих ознак - це прерогатива лікаря", - заявив Ляшко.