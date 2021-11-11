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Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 11:03
Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Стійкість до антимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз для охорони здоров'я. У світі щорічно помирають близько 700 тисяч людей внаслідок інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МОЗ Віктора Ляшка.

За його словами, при втраті контролю над призначенням лікування антибіотиками цифра може сягнути 10 млн смертей щороку вже через 30 років.

"І це не картина з фільму жахів. Це можливе настання "постантибіотикової ери". Час, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, що сьогодні при правильному та виваженому лікуванні антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечну", - заявив він.

За словами Ляшка, на фоні пандемії фіксують зростання продажу антибактеральних препаратів.

"Хочу наголосити, що антибіотики не активні по відношенню до вірусу. Тому COVID-19 не є прямим показом для призначення антибіотиків. Це виправдано лише при наявності ознак приєднання ознак бактеріальної інфекції. А встановлення цих ознак - це прерогатива лікаря", - заявив Ляшко.

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Віктор Ляшко Коронавірус
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Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко
Щороку можуть помирати 10 млн людей. Світу загрожує "постантибіотикова ера": заява Ляшко
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