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Ежегодно могут умирать 10 млн человек. Миру грозит "постантибиотиковая эра": заявление Ляшко

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 11:03
Ежегодно могут умирать 10 млн человек. Миру грозит "постантибиотиковая эра": заявление Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. В мире ежегодно умирают около 700 тысяч человек вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Виктора Ляшко.

По его словам, при потере контроля над назначением лечения антибиотиками цифра может достичь 10 млн смертей ежегодно уже через 30 лет.

"И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, что сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной", - заявил он.

По словам Ляшко, на фоне пандемии фиксируют рост продаж антибактеральных препаратов.

"Хочу подчеркнуть, что антибиотики не активны по отношению к вирусу. Поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. А установление этих признаков - это прерогатива врача", - заявил Ляшко.

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