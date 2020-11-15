У Євросоюзі хочуть створити незалежне від ВООЗ агентство для боротьби з епідеміями

Єврокомісія планує створити незалежне від Всесвітньої організації охорони здоров'я агентство для боротьби з епідеміями. Воно зможе на рівні ЄС оголошувати надзвичайну ситуацію, а також забезпечувати країни Євросоюзу вакцинами та медикаментами.

Про це повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, передає Deutsche Welle.

"Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, прийнятих (країнами ЄС - ред.) на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії", - заявила Кіріакідес.

Єврокомісар додала, що в той період були проблеми з підготовкою країн, нестача медичного обладнання та обмежені можливості тестування. Для запобігання подібної ситуації в ЄС хочуть створити Європейський союз охорони здоров'я, який буде відслідковувати розвиток інфекційних захворювань.

"Мова йде про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)", - зазначила Кіріакідес.

Вона вважає, що в нинішній час існує підвищений ризик виникнення епідемій, і Європа повинна бути до них краще готова.

Раніше РБК-Україна писало, що у ЄС назвали, коли очікують поява вакцини від коронавірусу на європейському ринку.

Також повідомлялося, що в Європарламенті виявили сотні випадків зараження коронавірусом.