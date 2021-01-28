У Європі поки рано послаблювати карантин, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує європейським країнам послаблювати карантин. Темпи поширення COVID-19 в європейському регіоні все ще високі.

Про це на брифінгу заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

За його словами, в регіоні лише близько 3% людей перехворіли COVID і можуть мати антитіла, тому на території зберігається високий ризик зараження.

"Темпи поширення (коронавірусу - ред.) в Європі є ще високими, і це впливає на системи охорони здоров'я. Саме тому, ще рано послаблювати (обмежувальні заходи - ред.)", - сказав Клюге.

У ВООЗ додали, що вже більше ніж 700 тисяч європейців померли від COVID.

"Він (коронавірус - ред.) сильно вдарив по економіці, ментальному здоров'ю, освіті та по приватним і професійним стосункам", - додав Клюге.

Нагадаємо, днями Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Раніше РБК-Україна писало, що у ВООЗ виключили можливість зникнення коронавірусу в 2021 році.