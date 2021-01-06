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Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna

Автор: Игорь Литвиненко

Єврокомісія схвалила використання на території Євросоюзу вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Найближчим часом очікується поставка 80 мільйонів доз цієї вакцини.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає прес-служба ЄК.

Вона зазначила, що після реєстрації другої вакцини від коронавірусу, в Євросоюзі буде більш ніж достатньо вакцин для захисту всіх європейців.

"Ми схвалили вакцину Moderna, другу вакцину в Європі. Наш контракт передбачає поставку 80 мільйонів доз з можливістю придбання додаткових 80 мільйонів", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалив вакцину проти коронавірусу компанії Moderna для використання на території ЄС.

Також РБК-Україна писало, що 80 мільйонів доз вакцини Moderna будуть поставлені в країни Євросоюзу найближчим часом.

Раніше затвердили для використання вакцину проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Наприкінці грудня в Євросоюзі почалася масова вакцинація препаратом Pfizer і BioNTech. Також РБК-Україна писало, що Євросоюз схвалив замовлення додаткових 100 млн доз цієї вакцини.

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