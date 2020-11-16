Ще одна можлива вакцина від COVID-19 показала високу ефективність

Потенційна вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнуто в ході третьої фази випробувань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Повідомляється, що у випробуваннях в США взяли участь понад 30 000 осіб. В ході вакцинації на проміжному етапі COVID-19 виявили у 95 осіб. При цьому 90 випадків припали на контрольну групу, якій вводили плацебо.

Таким чином, серед тих, хто справді був вакцинований, заразилися тільки п'ять осіб. І навіть у цьому випадку захворювання у них протікало в легкій формі.

"Це поворотний момент в розробці нашої вакцини. Результат проміжного аналізу дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може попереджувати захворювання на COVID-19, в тому числі у важкій формі", - заявив гендиректор Moderna Стефан Бансель.

У компанії стверджують, що учасники випробувань перенесли вакцинацію без серйозних побічних дій. Але частина випробовуваних скаржилася на короткочасні болі м'язах і суглобах, головний біль, біль та почервоніння шкіри в місці ін'єкції.

Moderna зазначає, що по мірі надходження даних оцінка ефективності може змінюватися. Найближчим часом компанія звернеться до Управління з контролю за продуктами і ліками США за дозволом використовувати вакцину mRNA-1273 в надзвичайних ситуаціях.

Також вже заявлено про плани випустити до кінця року 20 млн доз вакцини для вакцинації в США. У наступному році планують випустити від 500 млн до 1 млрд доз.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про вакцину спільної розробки американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. Україна вже знаходиться на фінальній стадії підписання договору на постачання.

Сьогодні голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що вакцина від коронавірусу сама по собі не зможе зупинити пандемію.