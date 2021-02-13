Ще понад 5 000 випадків коронавірусу виявили в Україні

Станом на ранок 13 лютого виявлено ще 5 182 випадки коронавірусу в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.
Про це уhttps://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/ukraina-shage-starta-covid-vaktsinatsii-nuzhno-1613134040.html Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Повідомляється, що серед хворих 330 дітей і 226 медиків. Також зафіксовано 111 летальних випадків.
За минулу добу одужали 6 144 особи, лабораторії провели 40 806 тестувань (в тому числі методом ПЛР - 25 059, методом ІФА - 15 747).
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Нагадаємо, раніше Степанов запевнив, що вакцина від COVID прибуде до України вже наступного тижня. За його словами, почався процес відвантаження, а вакцина надійде з Індії. Українська сторона виконала всі формальності, а зараз почався технічний процес.
Подробиці про майбутню кампанію читайте в матеріалі "Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати". Уже відомо, що для першого уколу не залучатимуть відомих осіб чи політиків, як це зробили в деяких країнах, а прищеплять когось із медиків.