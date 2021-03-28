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Ще майже 12 000 нових випадків коронавірусу виявили в Україні

Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 28 березня виявили ще майже 12 000 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому за минулу добу госпіталізували 5 000 пацієнтів з COVID-19.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вчора виявили 11 932 нових випадки коронавіруснох хвороби. Також за вчорашній день:

  • госпіталізовано - 5 052 особи;
  • летальних випадків - 203;
  • одужали - 3 343
  • зроблено тестів за добу - 76 335 (в тому числі методом ПЛР - 37 979, методом ІФА - 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 624).

Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано у Харківській (1150), Дніпропетровській (1083), Львівській (905), Донецькій (841) і Житомирській (791) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 644 063 особи, одужали 1 300 625, летальних випадків - 31 954.

Крім того, вчора 4 616 осіб отримали щеплення проти COVID-19. З початку вакцинації в Україні першу дозу отримали 196 879 осіб і тільки одна людина пройшла повний курс.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що темпи вакцинації в Україні відстають від запланованих майже вдвічі. За його словами, це відбувається, в тому числі, через прорахунки при організації роботи пунктів вакцинації.

У той же час президент Володимир Зеленський повідомив, що в найближчі тижні Україна отримає чергову партію китайської вакцини від коронавірусу виробництва Sinovac Biotech.

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Новини України Максим СтепановCOVID-19Коронавірус
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