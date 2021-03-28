Ще майже 12 000 нових випадків коронавірусу виявили в Україні

Станом на ранок 28 березня виявили ще майже 12 000 нових випадків коронавірусу в Україні . При цьому за минулу добу госпіталізували 5 000 пацієнтів з COVID-19.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, вчора 4 616 осіб отримали щеплення проти COVID-19. З початку вакцинації в Україні першу дозу отримали 196 879 осіб і тільки одна людина пройшла повний курс.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 644 063 особи, одужали 1 300 625, летальних випадків - 31 954.

Вчора виявили 11 932 нових випадки коронавіруснох хвороби. Також за вчорашній день:

Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що темпи вакцинації в Україні відстають від запланованих майже вдвічі. За його словами, це відбувається, в тому числі, через прорахунки при організації роботи пунктів вакцинації.

У той же час президент Володимир Зеленський повідомив, що в найближчі тижні Україна отримає чергову партію китайської вакцини від коронавірусу виробництва Sinovac Biotech.