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В ЄС запропонували посилити правила в'їзду до країни через мутації COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Єврокомісія рекомендувала посилити правила в'їзду до країни Євросоюзу з третіх країн. Такі заходи рекомендують прийняти у зв'язку з новими мутаціями коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зокрема, Комісія пропонує ввести такі заходи:

  • Обов'язкове тестування на коронавірус перед вильотом, не пізніше 72 годин до в'їзду в ЄС. Громадяни ЄС і члени їх сімей можуть пройти тестування по прибуттю;
  • При в'їзді в ЄС з регіонів, де були виявлені небезпечні мутації коронавірусу, рекомендується ввести обов'язкову самоізоляцію або карантин на 14 днів. Також по прибуттю мандрівники повинні пройти тест на COVID;
  • Обов'язкова реєстрація пасажирів через відповідну форму.
  • Далі рекомендації будуть розглянуті Радою Європи. Перше обговорення рекомендацій відбудеться сьогодні, 25 січня. При цьому кожні два тижні планується перегляд списку країн, яким дозволено в'їзд в ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що країнам Євросоюзу можуть дозволити вводити заборони на в'їзд громадянам Великобританії через новий штам коронавірусу.

Також повідомлялося, що країни ЄС домовилися про взаємне визнання результатів тестування на COVID.

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