В ЄС запропонували посилити правила в'їзду до країни через мутації COVID

Обов'язкове тестування на коронавірус перед вильотом, не пізніше 72 годин до в'їзду в ЄС. Громадяни ЄС і члени їх сімей можуть пройти тестування по прибуттю;
При в'їзді в ЄС з регіонів, де були виявлені небезпечні мутації коронавірусу, рекомендується ввести обов'язкову самоізоляцію або карантин на 14 днів. Також по прибуттю мандрівники повинні пройти тест на COVID;
Обов'язкова реєстрація пасажирів через відповідну форму.
Далі рекомендації будуть розглянуті Радою Європи. Перше обговорення рекомендацій відбудеться сьогодні, 25 січня. При цьому кожні два тижні планується перегляд списку країн, яким дозволено в'їзд в ЄС.