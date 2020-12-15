ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС схвалить вакцину Pfizer/BioNTech наступного тижня, - Bild

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 15 грудня 2020 14:43
ЄС схвалить вакцину Pfizer/BioNTech наступного тижня, - Bild Фото: голова EMA Емер Кук (twitter com ema_news)
Автор: РБК-Україна

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech вже наступного тижня. Очікується, що про це оголосять 23 грудня.

Про це пише німецьке видання Bild.

За даними джерел в Єврокомісії та уряді Німеччини, вакцину схвалять ще до католицького Різдва, яке святкується 25 грудня. А вже 26 грудня може стартувати масова вакцинація в Німеччині.

Також повідомляється, що федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан частково підтвердив інформацію Bild. У той же час він не зміг назвати дату початку масової вакцинації, але припустив, що вона почнеться протягом чотирьох днів після схвалення.

Нагадаємо, минулого тижня США дозволили використовувати вакцину Pfizer від COVID-19. Масова вакцинація в цій країні вже почалася.

Також стало відомо, що ЄС виділив понад 500 млн євро на вакцини від COVID-19 для бідних країн. Ці вакцини будуть поставлятися бідним країнам Африки, Азії, Карибського та Тихоокеанського регіонів, а також східної та південної Європи. За програмою COVAX до кінця 2021 року 2 млрд доз мають отримати 92 країни для як мінімум 20% населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Евросоюз Вакцина COVID-19
NEWS
Протест ФОПів на Майдані: є перші постраждалі
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Протест ФОПів на Майдані: є перші постраждалі
DAILY
Теорія чисел. Що не так зі статистикою МОЗ по COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Теорія чисел. Що не так зі статистикою МОЗ по COVID-19