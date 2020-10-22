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ЕС обновил список стран для открытия внешних границ

Новина українською → Брюссель, Четверг 22 октября 2020 20:04
ЕС обновил список стран для открытия внешних границ Фото: турист в аэропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать Европой.

При этом в список был добавлен Сингапур.

На данный момент список выглядит так:

  • Австралия,
  • Новая Зеландия,
  • Руанда,
  • Сингапур,
  • Таиланд,
  • Уругвай,
  • Южная Корея,
  • Япония,
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Отметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.

Кроме того, городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе.

Ранее сообщалось о введении комендантского часа в регионах Италии.

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