ЕС обновил список стран для открытия внешних границ

Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список снова не попала.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать Европой.

При этом в список был добавлен Сингапур.

На данный момент список выглядит так:

Австралия,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Таиланд,

Уругвай,

Южная Корея,

Япония,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Отметим, что в последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.

Кроме того, городские власти Берлина приняли решение ужесточить некоторые карантинные ограничения в городе.

Ранее сообщалось о введении комендантского часа в регионах Италии.