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Єрмак про вакцину від COVID: переговори ведуться з усіма, крім Росії

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 15:10
Єрмак про вакцину від COVID: переговори ведуться з усіма, крім Росії Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Україна веде переговори з усіма виробниками вакцини від COVID, крім російських. Всі зусилля спрямовані на те, щоб Київ отримав вакцину якомога швидше.

Про це на зустрічі з журналістами сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, переговори на предмет отримання вакцини ведуться в тому числі з Китаєм, а також урядами європейських та інших країн.

"Ми розраховуємо бути однією з перших країн Східної Європи, яка отримає вакцину. Стоїть завдання отримати вакцину як можна швидше, в січні-лютому", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що знайдено можливість зберігати вакцину від коронавірусу при низьких температурах, а Міністерство охорони здоров'я вже запустило роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями. Зокрема, при температурі -70 і нижче зберігається, наприклад, вакцина виробників Pfizer / BioNTech.

Відзначимо, перші партії вакцини в Україні чекають на початку 2021 року. Уряд вже розробив план імунізації населення, який складається з декількох пунктів.

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