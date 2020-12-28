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Ермак о вакцине от COVID: переговоры ведутся со всеми, кроме России

Новина українською → Киев, Понедельник 28 декабря 2020 15:10
Ермак о вакцине от COVID: переговоры ведутся со всеми, кроме России Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины от COVID, кроме российских. Все усилия направлены на то, чтобы Киев получил вакцину как можно скорее.

Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переговоры на предмет получения вакцины ведутся в том числе с Китаем, а также правительствами европейских и других стран.

"Мы рассчитываем быть одной из первых стран Восточной Европы, которая получит вакцину. Стоит задание получить вакцину как можно скорее, в январе-феврале", - отметил Ермак.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что найдена возможность хранить вакцину от коронавируса при низких температурах, а Министерство здравоохранения уже запустило работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями. В частности, при температуре -70 и ниже хранится, например, вакцина производителей Pfizer / BioNTech.

Отметим, первые партии вакцины в Украине ждут в начале 2021 года. Правительство уже разработало план иммунизации населения, который состоит из нескольких пунктов.

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