Єдиному засудженому в Україні кримському депутату скасували вирок

Верховний суд скасував вирок колишньому депутату Верховної ради Криму Василю Ганышу. Раніше він отримав 12 років ув'язнення за державну зраду.

Про це РБК-Україна повідомив його адвокат Андрій Руденко.

"Сьогодні Верховний суд розглянув нашу касацію, скасував вирок і повернув справу на повторний апеляційний розгляд", - розповів він.

Мотивацію судового рішення адвокат відмовився оприлюднити.

Зазначимо, Ганиш був єдиним кримським депутатом, засудженим в Україні за держзраду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Житомирський апеляційний суд відмовив прокуратурі, яка вимагала повернути Ганиша до в'язниці. З місць ув'язнення його звільнили 1 жовтня за станом здоров'я.

Ганиш є єдиним кримським депутатом, який після затримання на материковій Україні отримав тюремний термін за державну. Вирок набув чинності наприкінці січня 2020 року. Захист просив не відправляти його до в'язниці, посилаючись на важкий стан здоров'я. Відомо, що йому планували зробити операцію на серці.

Суд першої інстанції визнав Ганиша винним в підривній діяльності проти України, коли він голосував за російську "конституцію Криму", а також брав участь у так званих виборах за російським законодавством.