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Единственному осужденному в Украине крымскому депутату отменили приговор

Новина українською → Киев, Вторник 01 декабря 2020 15:13
Единственному осужденному в Украине крымскому депутату отменили приговор Фото: Василий Ганыш (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Верховной рады Крыма Василию Ганышу. Ранее он получил 12 лет тюрьмы за государственную измену.

Об этом РБК-Украина сообщил его адвокат Андрей Руденко.

"Сегодня Верховный суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", - рассказал он.

Мотивацию судебного решения адвокат отказался обнародовать.

Отметим, Ганыш был единственным крымским депутатом, осужденным в Украине за госизмену.

Напомним, ранее сообщалось, что Житомирский апелляционный суд отказал прокуратуре, которая требовала вернуть Ганыша в тюрьму. Из мест заключения его освободили 1 октября по состоянию здоровья.

Ганыш является единственным крымским депутатом, который после задержания на материковой Украине получил тюремный срок за государственную. Приговор вступил в силу в конце января 2020 года. Защита просила не отправлять его в тюрьму, ссылаясь на тяжелое состояние здоровье. Известно, что ему планировали сделать операцию на сердце.

Суд первой инстанции признал Ганыша виновным в подрывной деятельности против Украины, когда он голосовал за российскую "конституцию Крыма", а также участвовал в так называемых выборах по российскому законодательству.

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