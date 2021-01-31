Джуліані вимагав від Зеленського публічно почати справу проти сина Байдена, - WP

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані вимагав від команди президента України Володимира Зеленського публічно почати розслідування проти сина нинішнього президента США Джозефа Байдена Данкана Хантера. Але в підсумку він і Дональд Трамп не домоглися бажаного.

Про це повідомляє Washinghton Post.

За даними співрозмовників видання в оточенні Зеленського, в липні 2019 року Андрій Єрмак, тоді ще в статусі помічника Зеленського, поспілкувався з Джуліані і це був перший контакт команди Зеленського з адвокатом колишнього президента США. До цього у президента України уникали розмови з Джуліані, але в результаті зрозуміли, що без розмови з ним не буде шансів отримати бесіду з Трампом.

Пізніше, у ході 40-хвилинної розмови Джуліані в наполегливому і загрозливому тоні вимагав у Зеленського публічно відкрити справу проти Данкана Хантера щодо компанії "Бурисма", а також порадив президенту України "бути дуже обережним з людьми з його оточення".

Далі, також у липні 2019-го, відбулася розмова між Зеленським і Трампом. У цій бесіді також йшлося про справу проти сина Байдена. Але після неї тон американців щодо української влади змінилася. Ймовірно, Трамп не почув те, що хотів почути від президента України.

Деякі помічники Зеленського впевнені, що спілкуватися з Джуліані спочатку було помилкою. І підкреслюють позитивним підсумком те, що Україна не була в підсумку залучена у внутрішні справи США. Інший розвиток подій міг призвести до зовсім іншого розкладу на виборах президента США в листопаді 2020 року.

Раніше повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп залишився без провідних адвокатів за десять днів до старту процесу про імпічмент. Він незгодний зі стратегією захисту, яку запропонували юристи.