Джонсон оголосив про введення третього локдауну в Британії

У Великобританії вводять третій локдаун у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом. З листопада кількість щоденних заражень в Королівстві зросла більш ніж удвічі.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон під час звернення до населення, передає BBC.

Новий спалах пов'язаний з мутацією коронавірусу.

"Наші колективні зусилля працювали і продовжували б працювати. Однак одночасно розчаровує і тривожить те, з якою швидкістю поширюється новий штам", - заявив Джонсон.

За його словами, вчені вважають, що вірус є на 50-70% більш заразним, тому зростає ймовірність передачі вірусу між людьми. Це призводить до більшого тиску на лікарні, ніж коли-небудь з початку пандемії.

Нові обмеження будуть діяти з 5 січня по середину лютого. На цей час будуть закриті більшість шкіл, людям буде дозволено залишати вдома лише у виняткових випадках - при поході в магазин, аптеку, лікарню або для поїздки на роботу.

Наголошується, що 5 листопада в Британії фіксували 247 випадків зараження на 100 тисяч населення. Зараз же цей показник становить 519. При цьому динаміка захворюваності зросла на 70% за останні два тижні. До введення другого локдауну в країні в листопаді було зафіксовано збільшення динаміки на 10%.

Нагадаємо, в попередній локдаун в Британії вводили на початку листопада. Він тривав до грудня місяця.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Великобританії не розглядає введення загальнонаціонального жорсткого карантину в країні.