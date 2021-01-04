Джонсон объявил о введении третьего локдауна в Британии

В Великобритании вводят третий локдаун в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с коронавирусом. С ноября количество ежедневных заражений в Королевстве возросло более чем вдвое.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон во время обращения к населению, передает BBC.

Новая вспышка связана с мутацией коронавируса.

"Наши коллективные усилия работали и продолжали бы работать. Однако одновременно разочаровывает и тревожит то, с какой скоростью распространяется новый штамм", - заявил Джонсон.

По его словам, ученые считают, что вирус является на 50-70% более заразным, поэтому растет вероятность передачи вируса между людьми. Это приводит к большему давлению на больницы, чем когда-либо с начала пандемии.

Новые ограничения будут действовать с 5 января по середину февраля. На это время будут закрыты большинство школ, людям будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях - при походе в магазин, аптеку, больницу или для поездки на работу.

Отмечается, что 5 ноября в Британии фиксировали 247 случаев заражения на 100 тысяч населения. Сейчас же этот показатель составляет 519. При этом динамика заболеваемости выросла на 70% за последние две недели. До введения второго локдауна в стране в ноябре было зафиксировано увеличение динамики на 10%.

Напомним, в предыдущий локдаун в Британии вводили в начале ноября. Он продлился до декабря месяца.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране.