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Є два шляхи: Зеленський про можливість введення повного локдауну в Україні

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Понеділок 18 жовтня 2021 23:00
Є два шляхи: Зеленський про можливість введення повного локдауну в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський озвучив два шляхи розвитку ситуації з коронавірусом для країни. Він не виключає введення повного локдауну в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю ICTV.

"Є два шляхи... Вакцинація або локдаун. Ось і все. Ми кожного дня перед цим вибором. Я проти локдауну максимально - через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри - ми зростаємо", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що в країні в даний час зростає ВВП, а наповнення бюджету в цьому році навіть більше, ніж було заплановано.

"Я проти локдауну, тому вибір один - вакцинація. В останній момент ми будемо підтримувати локдаун у всій державі", - додав він.

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Володимир Зеленський
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