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Есть два пути: Зеленский про возможность введения полного локдауна в Украине

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Понедельник 18 октября 2021 23:00
Есть два пути: Зеленский про возможность введения полного локдауна в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. Он не исключает введение полного локдауна в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью ICTV.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором. Я против локдауна максимально - из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры - мы растем", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в стране в настоящее время растет ВВП, а наполнение бюджета в этом году даже больше, чем было запланировано.

"Я против локдауна, поэтому выбор один - вакцинация. В последний момент мы будем поддерживать локдаун во всем государстве", - добавил он.

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Владимир Зеленский
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