Після ДТП в Польщі в лікарнях залишаються 22 українці

Станом на 7 ранку 10 березня, за інформацією Міністерства закордонних справ України, в лікувальних закладах Польщі перебуває 22 особи. Із них дві людини у тяжкому стані.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС .

Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України.