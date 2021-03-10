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Після ДТП в Польщі в лікарнях залишаються 22 українці

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 07:38
Після ДТП в Польщі в лікарнях залишаються 22 українці Фото: місце аварії автобуса в Польщі (pap.pl)
Автор: Инна Собора

Станом на 7 ранку 10 березня, за інформацією Міністерства закордонних справ України, в лікувальних закладах Польщі перебуває 22 особи. Із них дві людини у тяжкому стані.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківець" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України.

Нагадаємо, ввечері 9 березня повідомлялося, що у Польщі в медичних закладах перебувають 24 українці.

Як повідомлялося, причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням. Ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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