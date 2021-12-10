Від дощу до снігопадів. Погода на вихідні різко зміниться: прогноз синоптиків

В Україна на ці вихідні (11-12 грудня) будуть як дощі, так і снігопади. Температура повітря в суботу буде плюсова, а в неділю похолодає.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз на суботу

11 грудня дощі будуть у центральних, частково західних, східних та південних областях. У Рівненській області буде невеликий сніг, а у Хмельницькій - сніг з дощем. Температура повітря складе:

на заході вдень -1+4, а вночі -3+7,

на півночі вдень +4+7, а вночі +2+7,

на сході вдень +3+6, а вночі 0+4,

на півдні вдень +10+13, а вночі+6+9,

у центрі вдень +10+13, а вночі +6+8.

Прогноз на неділю

12 грудня синоптики прогнозують снігопади у західних областях. У Житомирській, Одеській, Хмельницькій та Вінницькій областях - дощі. У центрі країни буде хмарно, а на сході - мінлива хмарність.

Температура повітря складе: