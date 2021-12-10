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От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 11:12
От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков Фото: в Украине изменится погода на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на эти выходные (11-12 декабря) будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха в субботу будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз на субботу

11 декабря дожди будут в центральных, частично западных, восточных и южных областях. В Ровенской области будет небольшой снег, а в Хмельницкой - снег с дождем. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1+4, а ночью -3+7,
  • на севере днем +4+7, а ночью +2+7,
  • на востоке днем +3+6, а ночью 0+4,
  • на юге днем +10+13, а ночью+6+9,
  • в центре днем +10+13, а ночью +6+8.

От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков

Прогноз на воскресенье

12 декабря синоптики прогнозируют снегопады в западных областях. В Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях - дожди. В центре страны будет облачно, а на востоке - переменная облачность.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +1+6, а ночью -1+7,
  • на севере днем +2+5, а ночью +2+5,
  • на востоке днем +1+4, а ночью -1-4,
  • на юге днем +7+11, а ночью +4+9,
  • в центре днем +3+6, а ночью +1+5.

От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков

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