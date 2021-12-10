От дождя до снегопадов. Погода на выходные резко изменится: прогноз синоптиков
Фото: в Украине изменится погода на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине на эти выходные (11-12 декабря) будут как дожди, так и снегопады. Температура воздуха в субботу будет плюсовая, а в воскресенье похолодает.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз на субботу
11 декабря дожди будут в центральных, частично западных, восточных и южных областях. В Ровенской области будет небольшой снег, а в Хмельницкой - снег с дождем. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+4, а ночью -3+7,
- на севере днем +4+7, а ночью +2+7,
- на востоке днем +3+6, а ночью 0+4,
- на юге днем +10+13, а ночью+6+9,
- в центре днем +10+13, а ночью +6+8.
Прогноз на воскресенье
12 декабря синоптики прогнозируют снегопады в западных областях. В Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Винницкой областях - дожди. В центре страны будет облачно, а на востоке - переменная облачность.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +1+6, а ночью -1+7,
- на севере днем +2+5, а ночью +2+5,
- на востоке днем +1+4, а ночью -1-4,
- на юге днем +7+11, а ночью +4+9,
- в центре днем +3+6, а ночью +1+5.