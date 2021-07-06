Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
З 7 липня дощі почнуть відступати з України, але не з усіх областей. Грозові дощі будуть на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі 7 липня будуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також в Криму.
Нагадаємо, через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів.
Зазначимо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.
Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.