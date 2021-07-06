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Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 14:22
Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива Фото: дощі накриють південь України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З 7 липня дощі почнуть відступати з України, але не з усіх областей. Грозові дощі будуть на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі 7 липня будуть в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також в Криму.

Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива

Нагадаємо, через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів.

Зазначимо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.

Як раніше повідомлялось, в Україну поверниться пекельна спека з 8 липня. З цього дня грозові дощі покинуть країну.

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Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
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