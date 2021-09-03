RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дощі та нічні похолодання до +4 градусів: якою буде погода на вихідні

Автор: Инна Собора

В Україні на вихідні опуститься температура повітря до +4 градусів в північних областях. Крім того, йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

4 вересня

Дощі накриють всю Україну. Не зачеплять Київську, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Львівську, Волинську та Рівненську області, а також Крим.

На всій території країни прогнозують +15-17 градусів. Вночі температура опуститься до +9-11 градусів.

Тепліше буде в південних та східних областях. Там повітря прогріється до +23 градусів. Вночі буде +12-14 градусів.

5 вересня

Вдень утримається прохолодна погода з показниками термометра на рівні +15-17 градусів.

Вночі значно похолодає, у північних областях температура опуститься до +4-6 градусів.

В південних областях буде тепліше. Температура там триматиметься на рівні +19-21 градусів. Вночі опуститься до +10-12 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні