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Дощі та морози. До України наближається нове похолодання: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде різке похолодання. Наступного тижня сильно опуститься температура повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Значне похолодання прийде 9 листопада. Попри те, що дощі накриють пів-України, ще й температура повітря опуститься.

На заході вдень очікується +2+10, а вночі 0+3. У північних областях прогнозують вдень +2+4, а вночі 0+2. У східних - вдень +5+9, а вночі +3+7.

На півдні вдень буде +7+10, а вночі +4+8. У центральних областях вдень +3+8, а вночі +1+6.

Така погода протримається декілька днів.

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