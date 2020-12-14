ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощ, сніг і ожеледь: прогноз погоди на три дні

Новость на русском → Понеділок 14 грудня 2020 11:59
Дощ, сніг і ожеледь: прогноз погоди на три дні Фото: в Україні місцями пройде сніг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні найближчими днями істотно не зміниться. Місцями очікується сніг, дощі з мокрим снігом, а також ожеледь.

Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру в Facebook.

Повідомляється, що завтра, 15 грудня, у східних, північно-східних та місцями в центральних областях прогнозується дощ з мокрим снігом, ожеледь. В більшості областей, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця, вночі в західних областях туман.

Післязавтра, 16 грудня, на сході країни сніг, а 17 грудня на території України переважно без опадів.

Температура вночі від -4 до +2, вдень близько 0. На крайньому півдні та заході України від +1 до +6.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз на новорічну ніч. Очікується, що погода буде морозною, можливий мокрий сніг або сніг з дощем, а також ожеледиця. При цьому мінусові значення в ніч з 31 грудня на 1 січня будуть несильними.

Також повідомлялося, що до кінця цього тижня ситуація повинна змінитися. У зв'язку з приходом антициклону очікується, що ожеледиця відступить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство снег гололедица Погода
NEWS
В Україні 6451 новий випадок коронавірусу
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні 6451 новий випадок коронавірусу
DAILY
Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спроба номер п'ять. Навіщо влада хоче продовжити особливий статус ОРДЛО