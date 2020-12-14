Дождь, снег и гололед: прогноз погоды на три дня

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится. Местами ожидается снег, дожди с мокрым снегом, а также гололед.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра в Facebook.

Сообщается, что завтра, 15 декабря, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях прогнозируется дождь с мокрым снегом и гололед. В большинстве областей, кроме юга, на дорогах местами гололедица, ближайшей ночью в западных областях туман.

Послезавтра, 16 декабря, на востоке страны снег, а 17 декабря на территории Украины преимущественно без осадков.

Температура ночью от -4 до +2, днем около 0. На крайнем юге и западе Украины от +1 до +6.

Напомним, ранее появился прогноз на новогоднюю ночь. Ожидается, что погода будет морозной, возможен мокрый снег или снег с дождем, а также гололедица. При этом минусовые значения в ночь с 31 декабря на 1 января будут несильными.

Также сообщалось, что до конца этой неделе ситуация должна измениться. В связи с приходом антициклона ожидается, что гололедица отступит.