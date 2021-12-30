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Достроковий вихід на пенсію в Україні. Названо головні умови

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 10:03
Достроковий вихід на пенсію в Україні. Названо головні умови Фото: як достроково вийти на пенсію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В управлінні праці та соціального захисту населення пояснили, як достроково вийти на пенсію. Це можливо в разі скорочення штатів на підприємстві, але для осіб передпенсійного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт управління праці та соціального захисту населення.

Право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений:

  • через скорочення штатів,
  • у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).

Які ще, крім цього, умови:

  • до пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора року,
  • повинен бути вироблений повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків),
  • звільнений працівник повинен протягом семи днів зареєструватися в службі зайнятості. Якщо для людини не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію.

Що далі: звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.

Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду.

"У зв'язку з достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується", - повідомляють представники органів соцзахисту.

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