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Досрочный выход на пенсию в Украине. Названы главные условия

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Киев, Четверг 30 декабря 2021 10:03
Досрочный выход на пенсию в Украине. Названы главные условия Фото: как досрочно выйти на пенсию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В управлении труда и социальной защиты населения объяснили, как досрочно выйти на пенсию. Это возможно в случае сокращения штатов на предприятии, но для лиц предпенсионного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт управления труда и социальной защиты населения.

Право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен:

  • по сокращению штатов,
  • в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).

Какие еще, кроме этого, условия:

  • до пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года,
  • должен быть выработан полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин),
  • уволенный работник должен в течение семи дней зарегистрироваться в службе занятости. Если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.

Что дальше: обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию.

Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.

"В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается", - сообщают представители органов соцзащиты.

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