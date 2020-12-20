На Донбасі в неділю бойовики п'ять разів порушили перемир'я

Бойовики на Донбасі п'ять разів відкрили вогонь по українських позиціях в неділю. Загиблих і поранених серед військових немає.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Біля населеного пункту Піски бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів, біля Авдіївки і Водяної на Приазов'ї - з ручних протитанкових гранатометів, а районі Павлополя - з стрілецької зброї. Ближче до вечора біля Південного відкривали вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Оскільки постріли були неприцільними, ніхто з українських військових не постраждав. Українська сторона не відкривала вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 19 грудня, російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Крім того, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.