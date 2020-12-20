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Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Неділя 20 грудня 2020 08:07
Бойовики сім разів порушували "тишу" на Донбасі Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За минулу добу, 19 грудня, російські найманці на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Так, окупанти відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного. Недалеко від населеного пункту Шуми бойовики вели вогонь по українських позиціях з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Також за допомогою кулеметів окупанти здійснили провокаційний обстріл позицій ООС в передмісті Авдіївки. А поблизу Водяного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, ворожу вогневу активність була помічена і неподалік Павлополя, де для коректування вогню з АГС ворог застосував БПЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяної.

При цьому з 20 грудня режим "тиші" на Донбасі зберігається.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Жоден український військовий не постраждав.

Крім того, в районі Авдіївки снайпер противника поранив українського бійця.

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