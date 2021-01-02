На Донбасі в суботу дотримується режим перемир'я

У суботу, 2 січня, на Донбасі дотримується режим перемир'я. Бойовики не відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстановка в районі проведення ООС під контролем українських військових.

Також повідомляється, що сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували майже два гектари території і передали на знищення чотири вибухонебезпечних предмета.

Вранці в суботу стало відомо, що за першу добу 2021 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Відзначимо, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень - у Луганській області.