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На Донбасі в суботу дотримується режим перемир'я

Новость на русском → Донбас, Субота 02 січня 2021 17:46
На Донбасі в суботу дотримується режим перемир'я Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

У суботу, 2 січня, на Донбасі дотримується режим перемир'я. Бойовики не відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Обстановка в районі проведення ООС під контролем українських військових.

Також повідомляється, що сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували майже два гектари території і передали на знищення чотири вибухонебезпечних предмета.

Вранці в суботу стало відомо, що за першу добу 2021 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Відзначимо, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень - у Луганській області.

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