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На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети й кулемети

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Субота 16 жовтня 2021 17:20
На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети й кулемети Фото: бойовики 6 разів порушили режим "тиші" (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби на Донбасі, проросійські бойовики шість разів відкрили вогонь по позиціях ООС. Серед українських військовослужбовців втрат немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації шість разів порушили "тишу", а саме:

  • в напрямку Луганського - обстрілювали з гранатометів різних систем;
  • в бік Новотошківського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів й гранатометів різних систем;
  • біля Красногорівки - бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новолуганського - вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського - застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети;
  • біля Широкиного - обстрілювали зі станкових й ручних протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - відзначає пресслужба.

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