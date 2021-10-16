На Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції ООС: застосовували гранатомети й кулемети
Фото: бойовики 6 разів порушили режим "тиші" (УНІАН)
З початку доби на Донбасі, проросійські бойовики шість разів відкрили вогонь по позиціях ООС. Серед українських військовослужбовців втрат немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації шість разів порушили "тишу", а саме:
- в напрямку Луганського - обстрілювали з гранатометів різних систем;
- в бік Новотошківського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів й гранатометів різних систем;
- біля Красногорівки - бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів й стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети;
- біля Широкиного - обстрілювали зі станкових й ручних протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - відзначає пресслужба.