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На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы

Новина українською →
Суббота 16 октября 2021 17:20
На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы Фото: боевики 6 раз нарушили режим "тишины" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики шесть раз открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации шесть раз нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Луганского - обстреливали из гранатометов различных систем;
  • в сторону Новотошковского - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
  • возле Красногоровки - боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новолуганского - вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалек от Крымского - применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы;
  • возле Широкино - обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба.

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Российская Федерация Украина Донбасс ДНР ООС
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