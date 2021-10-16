На Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы
Фото: боевики 6 раз нарушили режим "тишины" (Getty Images)
С начала суток на Донбассе пророссийские боевики шесть раз открыли огонь по позициям ООС. Среди украинских военнослужащих потерь нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации шесть раз нарушили "тишину", а именно:
- в направлении Луганского - обстреливали из гранатометов различных систем;
- в сторону Новотошковского - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- возле Красногоровки - боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганского - вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалек от Крымского - применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы;
- возле Широкино - обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечает пресс-служба.