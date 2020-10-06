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На Донбасі бойовики приведені в повну бойову готовність

Новость на русском → Донбас, Вівторок 06 жовтня 2020 13:49
На Донбасі бойовики приведені в повну бойову готовність Фото: бойовики на Донбасі (Уніан)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі бойовики почали командно-штабні військові навчання. У зв'язку з цим армійські корпуси бойовиків приведені в повну бойову готовність.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Навчання з органами військового управління російсько-окупаційних військ почалися 5 жовтня.

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів", - повідомили в ГУР.

Також противник активізував бойову підготовку з залученням максимальної кількості особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Втрат і поранень серед сил операції Об'єднаних сил не було.

Також в інтерв'ю РБК-Україна генерал США Бен Ходжес заявив, що конфлікт на Донбасі може перетворитися на заморожений. Він закликав Україну зміцнювати свою армію і демократичні інститути.

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