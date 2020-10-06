На Донбасі бойовики приведені в повну бойову готовність
На Донбасі бойовики почали командно-штабні військові навчання. У зв'язку з цим армійські корпуси бойовиків приведені в повну бойову готовність.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Навчання з органами військового управління російсько-окупаційних військ почалися 5 жовтня.
"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ. На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів", - повідомили в ГУР.
Також противник активізував бойову підготовку з залученням максимальної кількості особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів та підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Втрат і поранень серед сил операції Об'єднаних сил не було.
Також в інтерв'ю РБК-Україна генерал США Бен Ходжес заявив, що конфлікт на Донбасі може перетворитися на заморожений. Він закликав Україну зміцнювати свою армію і демократичні інститути.