ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики приведены в полную боевую готовность

Новина українською → Донбасс, Вторник 06 октября 2020 13:49
На Донбассе боевики приведены в полную боевую готовность Фото: боевики на Донбассе (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе боевики начали командно-штабные военные учения. В связи с этим армейские корпусы боевиков приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Учения с органами военного управления российско-оккупационных войск начались 5 октября.

"Командование ВС РФ продолжает наращивать боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов", - сообщили в ГУР.

Также противник активизировал боевую подготовку с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Потерь и ранений среди сил операции Объединенных сил не было.

Также в интервью РБК-Украина генерал США Бен Ходжес заявил, что конфликт на Донбассе может превратиться в замороженный. Он призвал Украину укреплять свою армию и демократические институты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс боевики военные учения
NEWS
В Украине 4348 новых случаев коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине 4348 новых случаев коронавируса
DAILY
Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Американский генерал Бен Ходжес: Россия все еще слишком сильно влияет на Украину