Дніпро вводить жорсткий карантин
Міська влада Дніпра прийняли рішення про введення в місті жорсткого карантину. Посилені обмеження вводяться з четверга, 25 березня.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Facebook.
За його словами, відповідне рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.
"І хоча Дніпро поки ще не в "червоній" зоні ( і, сподіваюся, не буде ) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути "до упору", а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов.
Він зазначив, що таке рішення викликане тим, що вірус став "надто агресивним".
"Занадто "помолодшали" важкі хворі. Занадто багато смертей", - заявив мер Дніпра.
Филотов додав, що Дніпро постарається зробити обмеження "максимально комфортними для бізнесу" і вже думає над механізмом компенсацій з місцевого бюджету.
Згідно рішенням міської комісії з 24 березня по 13 квітня вводяться такі обмеження:
- пільгові перевезення пасажирів можна в період з 10:00 до 15:00. При цьому в години "пік" збільшать кількість пасажирського транспорту;
- дозволений прийом відвідувачів у заклади торгівлі, закладах громадського харчування та побутового обслуговування за умови одночасного перебування не більше ніж одного відвідувача на 10 кв. м загальної площі приміщення. Відвідувачі та обсуживающий персонал повинні бути в масках;
- заборонено проведення спортивних матчів зі глядачам;
- з 29 березня перевести на дистанційне навчання учнів 5-11 класів. Молодші класи будуть вчити в школах.
При цьому буде вирішено:
- прийом відвідувачів кінотеатрами, театрами та іншими закладами культури при наповненості залів менше 50%;
- діяльність закладів фізичної культури, крім проведення групових занять, і при знаходженні в приміщенні не більше 1 відвідувача на 20 кв.м;
- робота басейнів при дотриманні умови перебування на доріжці не більше двох відвідувачів.
Відзначимо, в Україні вже частина регіонів посилили карантинні обмеження. Серед них Київ, Миколаїв, Львів, Одеса, Черкаська, Івано-Франківська області.
Також повідомлялося, що в Україні знову розширили "червону" зону карантину - туди потрапила Львівська область.