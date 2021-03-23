Днепр вводит жесткий карантин

Городские власти Днепра приняли решение о введении в городе жесткого карантина. Усиленные ограничения вводятся с четверга, 25 марта.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Facebook .

По его словам, соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"И хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне ( и, надеюсь, не будет ) принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения", - написал Филатов.

Он отметил, что такое решение вызвано тем, что вирус стал "слишком агрессивным".

"Слишком "помолодели" тяжелые больные. Слишком много смертей", - заявил мэр Днепра.

Филотов добавил, что Днепр постарается сделать ограничения "максимально комфортными для бизнеса" и уже думает над механизмом компенсаций из местного бюджета.

Согласно решению городской комиссии с 24 марта по 13 апреля вводятся такие ограничения:

льготные перевозки пассажиров разрешены в период с 10:00 до 15:00. При этом в часы "пик" увеличат количество пассажирского транспорта;

разрешен прием посетителей в заведения торговли, общепитах и бытового обслуживания при условии одновременного нахождения не более чем одного посетителя на 10 кв.м общей площади помещения. Посетители и обсуживающий персонал должны быть в масках;

запрещено проведение спортивных матчей со зрителям;

с 29 марта перевести на дистанционное обучение учеников 5-11 классов. Младшие классы будут учить в школах.

При этом будет разрешен: