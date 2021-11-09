Вдень різко похолодає. В Україні температурна аномалія: що це означає
З північних широт в Україну прийшло похолодання. Саме завдяки такому процесу сьогодні на заході та півночі країни очікується аномальний хід температури.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Що за температурна аномалія
Синоптики пояснили, що це коли найтеплішими будуть ніч і ранок, а вдень температура буде знижуватись і триматиметься низькою. Від +6 тепла ранкових до 0 пізно увечері, а там ще нижче.
Фото: прогноз на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)
Прогноз на сьогодні
У центрі дещо тепліше +3+8, а на півдні та сході аж +5+10 тепла. В Карпатах дещо нижче 0, при чому очікується мокрий сніг.
На заході країни буде невелики дощ, також нічні опади лишаться ще на першу половину дня у південній частині країни.
У Сумській та Харківській областях існує невелика вірогідність опадів, але якщо вони й будуть, то у вигляді мокрого снігу. На решті території країни без істотних опадів.