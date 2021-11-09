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Вдень різко похолодає. В Україні температурна аномалія: що це означає

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 08:38
Вдень різко похолодає. В Україні температурна аномалія: що це означає Фото: в Україні похолодало (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

З північних широт в Україну прийшло похолодання. Саме завдяки такому процесу сьогодні на заході та півночі країни очікується аномальний хід температури.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Що за температурна аномалія

Синоптики пояснили, що це коли найтеплішими будуть ніч і ранок, а вдень температура буде знижуватись і триматиметься низькою. Від +6 тепла ранкових до 0 пізно увечері, а там ще нижче.

Вдень різко похолодає. В Україні температурна аномалія: що це означаєФото: прогноз на сьогодні (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на сьогодні

У центрі дещо тепліше +3+8, а на півдні та сході аж +5+10 тепла. В Карпатах дещо нижче 0, при чому очікується мокрий сніг.

На заході країни буде невелики дощ, також нічні опади лишаться ще на першу половину дня у південній частині країни.

У Сумській та Харківській областях існує невелика вірогідність опадів, але якщо вони й будуть, то у вигляді мокрого снігу. На решті території країни без істотних опадів.

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