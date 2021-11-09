Днем резко похолодает. В Украине температурная аномалия: что это значит

Из северных широт в Украину пришло похолодание. Именно благодаря такому процессу сегодня на западе и севере страны ожидается аномальный ход температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Что за температурная аномалия

Синоптики объяснили, что это когда самыми теплыми будут ночь и утро, а днем температура будет снижаться и держаться низкой. От +6 тепла утренних до 0 поздним вечером, а там еще ниже.

Фото: прогноз на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз на сегодня

В центре несколько теплее +3+8, а на юге и востоке аж +5+10 тепла. В Карпатах несколько ниже 0, причем ожидается мокрый снег.

На западе страны будет небольшой дождь, также ночные осадки останутся еще на первую половину дня в южной части страны.

В Сумской и Харьковской областях существует небольшая вероятность осадков, но если они и будут, то в виде мокрого снега. На остальной территории страны без существенных осадков.