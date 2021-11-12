"Дію" оновили і прибрали одну функцію: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він повідомив, що прочитав пост в Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат з "Дії" в самий невідповідний момент.

"Кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на користувальницький досвід. І прибрали взагалі цю функцію "Видалити сертифікат", - повідомив він.

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