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"Дію" оновили і прибрали одну функцію: що змінилося

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 10:57
"Дію" оновили і прибрали одну функцію: що змінилося Фото: портал "Дія" оновили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Державний портал "Дія" оновили. Функцію "Видалити сертифікат" прибрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він повідомив, що прочитав пост в Facebook, як користувач випадково видалив сертифікат з "Дії" в самий невідповідний момент.

"Кнопка видалити одна з перших, коли відкриваєш меню сертифіката. Ми ідентифікували цю проблему раніше, спираючись на користувальницький досвід. І прибрали взагалі цю функцію "Видалити сертифікат", - повідомив він.

Нова версія на апруві в маркетах. Після схвалення Google/Apple буде доступна всім.

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